Edoardo Tavassi ha confidato a Micol Incorvaia di non sentirsi abbastanza considerato: “Sono sempre io a cercarti, quando vieni tu è perché lo dice Giaele”, si è lamentato il concorrente del Grande Fratello Vip.

Tavassi vuole di più: “Non mi cerchi mai!”, Micol si sbottona di nuovo

“Così sembra tutto una forzatura, dopo un po’ mi rompo. Io ho voglia di passare del tempo con te e cerco sempre dove stai”, ha continuato Tavassi rivolgendosi a Micol.

“A me non va di essere sempre quello che va a cercare l’altro, in amicizia come in qualsiasi altro tipo di rapporto”, ha aggiunto.

“Ogni volta che venivo a cercarti, mi respingevi e comunque l’ho fatto”, ha ribattuto Micol.

“Sì ma io così vedo tutto come una forzatura, come se qualcun altro ti ha detto di venire da me. Dopo un po’ mi rompo, non voglio essere sempre io. Così sembra che non ti frega. Io ho voglia di passare del tempo con te, cerco sempre dove stai”, ha proseguito Tavassi.

A distanza di alcune ore l’umore di Micol è decisamente cambiato in positivo ed ha regalato ad Edoardo coccole, attenzioni e baci.