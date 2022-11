Edoardo Tavassi fa pace con Oriana Marzoli e svela cosa gli ha dato fastidio del suo atteggiamento nella Casa del Grande Fratello Vip: “Mi ero illuso perché tu mi piacevi esteticamente…”.

Tavassi vuota il sacco con Oriana: “Mi hai spezzato il cuore!”

“A me non mi stai sul cazz* da non scherzare con te, che devo fare? Io ho visto cose che non mi sono piaciute… tu hai detto che sono pazzo e che cerco le donne. Vabbè tutte cazz*te, io là mi innervosisco”, ha affermato Edoardo Tavassi cercando il confronto con Oriana Marzoli.

“Però poi mi passa subito tutto. Non ce l’ho con te, non mi stai sulle palle. Mi sarebbe piaciuto all’inizio, siccome tu come ragazza…”, ha aggiunto Tavassi prima di essere interrotto dalla compagna di reality show.

“Mi hanno spiegato che te la sei presa con me per lo scherzo che ho fatto, che ti ha dato fastidio, non è stata un’idea mia”, ha replicato Oriana, riferendosi a una scenetta passata con protagonista Patrizia Rossetti.

Edoardo, a questo punto, ha confessato che all’inizio del reality si era illuso per via delle attenzioni che la coinquilina gli aveva dedicato:

Io mi sono illuso perché a me piacevi. Esteticamente mi piacevi, mi hai spezzato il cuore… ci sono rimasto male.