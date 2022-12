Tavassi “smonta” la teoria di Giaele al GF Vip: c’entra Antonella

Giaele De Donà è convinta che Antonella Fiordelisi sia una concorrente particolarmente forte, specie se dovesse andare al televoto dopo una nomination. Chiacchierando con Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi nella Casa del Grande Fratello Vip, la De Donà ha fatto questo ragionamento.

“Antonella è una che, per quanto non piaccia, le passerà sempre tutte le nomination”, ha affermato Giaele. Pronta la replica di Tavassi che ha “smontato” il pensiero dell’amica:

Tesoro ti posso dire una cosa? Voi pensate che Antonella sia così forte al televoto perché vi fate condizionare dagli aerei. Non è così, non è come pensate. Se davvero fosse così forte che motivo avrebbero di renderla sempre immune? Non è come pensate.