Tavassi e Donnamaria, continua l’amicizia dopo il GF Vip? Silenzio rotto

Tavassi, intervistato da Radio Cusano Campus, ha parlato della sua storia d’amore con Micol Incorvaia, svelando come procede dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip. Spazio, poi, per le ultime indiscrezioni su Donnamaria: la loro amicizia continua?

Gli ho voluto bene nella Casa, gliene continuo a volere. Ognuno di noi sbaglia, pure io non è che sono perfetto. Ogni tanto ci inviamo qualcosina su whatsapp. Non gli negherei mai che so di vederci una partita insieme. C’è da parlare.

Lui sta a Milano, io sto a Roma, scambi così su Instagram. Spero di recuperare. Lui deve chiarire un po’ di cose, poi per il resto abbastanza bene. Ci sono persone che mi hanno fatto di peggio nella vita, lui non mi ha fatto niente.

Edoardo Tavassi, così come riportano le colleghe di IsaeChia, va molto d’accordo con Luca Onestini:

Magico! Mi ha fatto fare questo TikTok che mi volevo sotterrare vivo. Lui è forte a farli, io non sono capace. Stavo in mezzo alla gente a fare questo balletto, mi ha messo in ridicolo dove io veramente sembravo la versione wish di Roberto Bolle. Lui coinvolge tutta la gente. Grande Luchetto!

Lui e Ivana? Non lo so, lui è molto riservato sulle cose sentimentali. Per me sono la coppia perfetta. Io ci vedo il lieto fine. Sono innamorati, si vede! Pensa a un figlio fra lui e Ivana… meraviglioso.