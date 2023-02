Il padre di Antonella Fiordelisi continua a farsi sentire e parlare di bullismo nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo i provvedimenti legali presi contro Gianluca Benincasa, l’avvocato interviene ancora sui social.

“Il bullismo non si misura con la capacità di resistenza di chi lo subisce”, scrive Stefano Fiordelisi sul suo account di Instagram in riferimento alle ultime prese di posizione dei concorrenti nei confronti di Antonella.

Tra gli ultimi confronti, Edoardo Tavassi ha avuto modo di discutere animatamente con la Fiordelisi prendendo una drastica decisione:

Non la voglio nemmeno più nominare. Antonella te lo dico adesso, io e te non parleremo mai più, da adesso fino alla fine. Te lo chiedo per favore. Ti voglio chiedere una cosa, un favore personale. Non mi chiedere neanche un hamburger.

Non mi mettere in condizione di poter interagire con te. Da adesso in poi, per quanto mi riguarda, non sentirai parlare di te, io non parlerò di te, non avremo alcun tipo di interazione, né hamburger, né scacchi. Fine. Se mi vedi… hai presente ghost? Attraverso.