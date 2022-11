Tavassi in paranoia dopo un “avvertimento” di Micol al GF Vip

Edoardo Tavassi in questi giorni ha ironizzato su Luciano Punzo e George Ciupilan. Proprio in merito al campano, Micol Incorvaia gli ha suggerito di abbassare i toni perché potrebbe essere fraintendibile.

“Vieni qui che ti dico una cosa all’orecchio. Attento perché potrebbe sembrare… sì la cosa che inizia con b. (bullismo, ndr). Bisogna chiarire questa roba qui, anche di ieri. Non vorrei che poi passasse per altro. Pensa che il confine è labile su certe battute”, ha suggerito Micol a Tavassi così come riportano i colleghi di Biccy.it.

L’avvertimento di Micol ha messo in crisi Tavassi che ha aggiunto:

Mi ha detto di smettere di prenderlo in giro. Che scatole limitarsi. Può passare da scherzo ad altro visto da fuori. Io l’ho fatto con leggerezza, ma lei mi ha fatto pensare di no. Per me sto facendo anche poco, sto al 5%, ma non so quale sia il canone televisivo accettabile.

A me piace fare battute e lui è una persona con cui scherzo. Anche Luca mi fa battute tutto il giorno e allora anche lì in teoria… e invece no, non lo è! L’intenzione mia è sempre bonaria. E allora perché lei mi dice così? Tra poco vado a letto, ma prima voglio chiarire delle cose in confessionale. Mi fanno venire le paranoie. Devo chiedere per andare a dormire tranquillo.