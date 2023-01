Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi stanno affrontando una nuova crisi indisponendo anche la Casa del Grande Fratello Vip e coloro che la abitano. Proprio l’ex di Lenticchio, dopo aver discusso con il fidanzato (o ex?) ha avuto un battibecco pure con Tavassi.

La Fiordelisi si è offesa perché gli altri concorrenti l’hanno esclusa dal balletto per il GF Game Night. Tavassi ha cercato di spiegarle l’accaduto convinto che la sua coinquilina cerchi sempre un pretesto per litigare.

La reazione di Antonella è arrivata poco dopo:

Io non voglio litigare, già ho i problemi miei. Io sto male tutti i giorni, non riesco a dormire, piango tutti i giorni e a voi non interessa. Io sto male per la pressione di tutte queste provocazioni che subisco, ma anche perché dall’altra parte c’è il mio fidanzato che fa il complice.

Tavassi, stanco delle parole della Fiordelisi, l’ha accusata di fare la vittima:

Tu continui a voler fare passare questo messaggio di te, che sei poverina in mezzo a un gruppo di gente a cui di farti stare male non gliene frega niente. Ti spiego, questa roba non passerà mai. Potrai impegnarti anche 24 ore su 24, ma siccome non sta succedendo, non passerà. Questa cosa non esiste, non la creare tu, perché tanto non si crea. Non passerà mai perché non esiste.