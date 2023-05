Chi è Tatiana? Riprendendo il “tormentone” primi anni 2000 di Gabriele Cirilli, ricorderete la donna che, proprio durante la presenza di Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip, aveva messo in discussione la gravidanza di Belen Rodriguez sostenendo di essere la mamma biologica di Luna Marì.

I suoi video, diventati virali su TikTok, hanno fatto il giro dei social e, dopo mesi di commenti e interazioni, Antonino ha avuto modo di rispondere (in maniera epica):

Signora Maria, non so nemmeno fare la spesa online, mi metto ad acquistare i “ovociti” di Tatiana?

Questa la risposta dell’ex gieffino ad un commento:



Ecco un video dove la “famosa” Tatiana parla dell’argomento.

La gente non sta bene!

nella miatesta da6ore antonino spinalbese in questo video mi rivolgo a te tu che dici di amare tua figlia luna mari dimostralo non a parole ma con i fatti spinalbese se ami veramente luna mari comincia a dire la verità perché non dici chi è io sova tatiana pic.twitter.com/vE1birlsfG

