Tapiro di Striscia alla mamma di Fedez: “Siamo diventati tutti santi, fatelo divertire”

Nel pieno del Festival di Sanremo 2025, le telecamere di Striscia la Notizia non hanno perso occasione per regalare un momento di spettacolo fuori dai riflettori dell’Ariston. Valerio Staffelli, storico inviato del tg satirico, ha intercettato Annamaria Berrinzaghi, madre e manager di Fedez, consegnandole il celebre Tapiro d’Oro.

Striscia la Notizia, Tapiro d’Oro per la mamma di Fedez

Il gesto arriva in un periodo particolarmente intenso per il rapper, al centro delle cronache per il divorzio da Chiara Ferragni e le frequentazioni discusse che hanno alimentato il gossip. Di fronte alle domande incalzanti di Staffelli, Berrinzaghi ha risposto con ironia, minimizzando le polemiche attorno al figlio: “Tutti santi siamo diventati… Non sono preoccupata, sono una mamma strana. Io sono una mamma anche un po’ stronz*”.

Fedez e il futuro sentimentale: le parole della madre

L’intervista non si è fermata qui. Oltre alle vicende personali e professionali, Staffelli ha chiesto a Berrinzaghi un parere sul futuro sentimentale del figlio, ipotizzando un possibile secondo matrimonio. Anche in questo caso, la madre di Fedez ha risposto con leggerezza e un pizzico di ironia: “Prima o poi lo spero per lui, d’altronde è un ragazzo giovane, fallo divertire”.

Il rapporto tra Striscia la Notizia e la famiglia di Fedez

Non è la prima volta che Striscia la Notizia pone l’attenzione sulla famiglia del rapper. In passato, Valerio Staffelli aveva già consegnato un Tapiro d’Oro a Fedez dopo l’arresto delle sue guardie del corpo. In quell’occasione, la reazione del rapper era stata tutt’altro che pacata, e anche Annamaria Berrinzaghi aveva espresso il suo disappunto.

L’episodio sanremese si inserisce quindi in un rapporto ormai consolidato tra il tg satirico e il mondo dello spettacolo, con i suoi protagonisti sempre al centro dell’attenzione. La schiettezza della madre di Fedez ha aggiunto un ulteriore tassello a questa storia, mostrando un lato ironico e al tempo stesso protettivo verso il figlio.