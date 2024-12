Tapiro a Milly Carlucci per il pasticcio del “caso Mariotto”: ecco a chi era rivolta la frase shock

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), Valerio Staffelli torna a parlare del discusso “caso Guillermo Mariotto” e consegna il Tapiro d’Oro a Milly Carlucci, storica conduttrice di Ballando con le stelle. La motivazione? Una serie di comportamenti controversi del giudice venezuelano durante il programma, culminati con una frase pronunciata in diretta e segnalata dal tg satirico: «Che figlia de…».

La reazione di Milly Carlucci al Tapiro di Striscia

Raggiunta da Staffelli, Carlucci ha promesso di approfondire l’accaduto: «Ascolterò l’audio pulito e cercherò di scoprire cosa ha detto, confrontandomi con tutte le persone presenti. Ma sicuramente non era riferito a me, visto che mi chiama “mami”: sono la sua “mamma”», ha dichiarato.

In merito a una curiosa spiegazione fornita dal portavoce di Mariotto – che avrebbe attribuito l’espressione a una zanzara – Carlucci ha ironizzato: «Può anche essere, perché qui vicino al fiume siamo infestati. Magari era stato pizzicato».

Le polemiche sul gesto con il ballerino

Oltre alla frase controversa, Mariotto è stato al centro di un’altra polemica legata a un episodio con un ballerino del programma. Secondo Striscia, il gesto sarebbe stato intenzionale per l’86% dei votanti in un sondaggio lanciato dal tg satirico. Milly Carlucci, però, ha minimizzato l’accaduto:

Anche l’episodio della mano appoggiata al ballerino è stato del tutto casuale. Dipende da come si vogliono interpretare le cose. Stava facendo il suo show e la mano è capitata in un posto sbagliato.

Il quarto Tapiro per Milly Carlucci

Per Milly Carlucci si tratta del quarto Tapiro d’Oro in carriera, una dimostrazione dell’attenzione mediatica che la circonda, specialmente come volto di uno dei programmi di punta di Rai1. Il servizio completo andrà in onda questa sera a Striscia la notizia su Canale 5 alle 20.35.