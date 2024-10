Tapiro d’Oro a Francesco Totti e Noemi Bocchi: la reazione della coppia a Striscia la Notizia

Questa sera, durante la puntata di Striscia la Notizia in onda su Canale 5, Valerio Staffelli consegnerà un Tapiro d’Oro a Francesco Totti, in seguito alla recente bufera mediatica che ha visto l’ex capitano della Roma fotografato mentre usciva da un hotel romano in compagnia della giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli. L’episodio è avvenuto pochi giorni dopo il rientro del campione e della compagna Noemi Bocchi da una vacanza a Miami: ecco che reazioni

La reazione di Francesco Totti e Noemi Bocchi al Tapiro d’Oro

La consegna del Tapiro d’Oro è avvenuta poche ore fa all’aeroporto, dove Totti è stato intercettato dai microfoni di Valerio Staffelli. Di fronte alla domanda sulla presunta liaison con la Jacobelli, Totti ha mostrato visibile fastidio, rispondendo ironicamente: “Voi sapete tutto meglio di me. E comunque io non prendo più Tapiri”. Il tono scocciato dell’ex capitano ha subito attirato l’attenzione, rendendo il momento ancor più teso.

Più distesa è apparsa Noemi Bocchi, che si è limitata a rispondere con freddezza alla domanda di Staffelli su come Totti avesse giustificato le foto compromettenti: “Non ne ha avuto bisogno”.

Successivamente, la coppia è salita in macchina, ma prima che l’auto potesse lasciare l’aeroporto, Totti ha fatto un gesto inaspettato: ha aperto lo sportello e lasciato il Tapiro in strada, rifiutando simbolicamente il “premio” di Striscia la Notizia.

Le foto di Totti e Marialuisa Jacobelli hanno infiammato il gossip, portando alla luce indiscrezioni su una possibile relazione tra i due. La giornalista sportiva, figlia dell’ex direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, ma il caso sta alimentando il dibattito sui social e nei media. Il servizio completo sarà trasmesso questa sera durante la puntata di Striscia la Notizia.