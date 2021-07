Tancredi e Sangiovanni hanno litigato dopo Amici 20? Il cantante di Las Vegas fa chiarezza intervistato da Radio Deejay, svelando cosa c’è di vero sull’ipotetica competizione di cui alcuni hanno parlato.

Tancredi e Sangiovanni hanno litigato dopo Amici 20?

Per l’esattezza, come scrivono i colleghi de LaNostraTV, a Tancredi sarebbe stata fatta una domanda precisa in merito a Sangiovanni ed i loro due brani che tirano in ballo due mete degli Stati Uniti:

È un caso che le canzoni abbiano nomi dedicate a cittá americane, tra di noi è tutto a posto, anche dopo Amici… con i ragazzi si è instaurata una bella chimica.

Queste le parole del buon Tancredi che ha fatto un resoconto della sua giovane carriera già fatta di enormi soddisfazioni nonostante la giovanissima età:

La gente ti riconosce e ti ferma per strada, la tua musica inizia a volare, viene ascoltata da molta più gente e hai più possibilità di venire in radio e fare eventi. Per me è cambiato tutto, da zero a cento.

L’ex volto di Amici 20 ha svelato pure di amare la danza:

Amo un sacco ballare infatti non vedo l’ora di poter ballare appena riapriranno tutto.