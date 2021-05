Dopo essere uscito da Amici 20 ad un passo dalla finale, tutti gli estimatori di Tancredi si sono accorti di un gesto social: togliere il “segui” su Instagram alla sua prof di canto Arisa.

Questo gesto social è diventato in poco tempo virale e tutti si sono domandati per quale motivo il cantante di Las Vegas avesse preso questa particolare decisione.

Interpellato da FanPage, il buon Tancredi ha rotto il silenzio raccontando la sua verità:

Una figura importante del mio percorso è stata Arisa. Come sono i nostri rapporti adesso? Se ci siamo sentiti? Uscito da Amici, ci siamo anche chiamati. Lei verrà a Milano e ci vedremo, parleremo anche un po’. Ma non è successo niente.

Io, se devo proprio dirla tutta, un velo di risentimento lo percepisco e ne capisco anche il motivo. Arisa, purtroppo, ha portato in alto Raffaele “screditando” (in buonissima fede, di questo sono sicura) le immense doti artistiche di Tancredi (a mio parere).

È una storia pura, una situazione abbastanza surreale. Rispecchia il mio modo di essere e di vedere le relazioni, diciamo che ho sempre visto le relazioni come una cosa che non deve pesarti. So di non aver sempre donato tempo e pensieri giusti a una relazione, poi nella canzone, essendo un rapper, ho cercato di creare anche delle immagini cinematografiche, e per questo mi sono ispirato a “Una notta da leoni” che avevo visto qualche sera prima.