L’edizione numero 20 di Amici di Maria, ha sfornato numerosi talenti. Oltre a Sangiovanni e Aka7even, in quella edizione c’erano anche Tancredi e Deddy che, con la loro musica, hanno saputo differenziarsi.

Tancredi, così come svelano le colleghe di IsaeChia, si è fidanzato con una collega. Lei si chiama Caffellatte, famosa su TikTok e per aver inciso un singolo estivo proprio con Deddy, ex volto di Amici di Maria (che pare stia frequentando una ex corteggiatrice di Uomini e Donne):

Il suo vero nome è Giorgia Groccia, è nata nel 1994 in Puglia, ma ormai da diversi anni vive a Roma. Questa estate è arrivata al successo grazie al brano Non mi fa dormire, cantato insieme ad un altro ex concorrente di Amici 20, ovvero Deddy ed è proprio grazie alla collaborazione con quest’ultimo che Tancredi e Caffellatte si sono conosciuti e hanno iniziato una frequentazione. I due hanno poi avuto modo di conoscersi meglio condividendo l’esperienza sul palco di Battiti Live, la kermesse canora estiva in cui i cantanti di maggiore successo intrattengono il pubblico nelle maggiori città pugliesi. Nelle scorse settimane Caffellatte aveva pubblicato sui suoi canali social delle polaroid in compagnia del cantante e la scritta “love you”, foto che erano poi state repostate dal cantante, che aveva così in qualche modo già ufficializzato il fatto di aver ritrovato l’amore.

Tancredi e Caffellatte hanno anche condiviso una fotografia mentre si scambiano un bacio.