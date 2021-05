Tancredi prima di Amici 20: il retroscena svelato da Maria De Filippi

Tancredi è stato eliminato da Amici 20 ad un passo dalla finale. Tra lo sbigottimento generale (noi comprese!), Maria De Filippi in casetta ha svelato un retroscena sull’ingresso del cantante nella scuola più talentuosa d’Italia.

Voi non lo sapete, forse alcuni lo sanno… Quando Tancredi arriva, viene tamponato e si scopre che ha il Covid. Per cui Tancredi sta venti giorni isolato ad aspettare che questo Covid passi. E ogni volta veniva e se ne tornava in albergo.