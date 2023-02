Tananai a Sanremo 2023 per il secondo anno consecutivo con la canzone dal titolo “Tango”, qual è il significato della canzone e qual è il vero nome dell’artista bresciano? Scopriamo tutti i dettagli.

Tananai, perché si chiama così e qual è il vero nome

Il vero nome di Tananai è Alberto Cotta Ramusino. Qual è il significato del suo nome d’arte? Il cantante lo ha spiegato molto bene:

E’ il nomignolo che mi ha dato mio nonno quando ero piccolino. La cosa strana è che non so in che dialetto voglia dire piccola peste, ma è quella l’accezione che dava mio nonno.

Secondo il dialetto bresciano potrebbe anche significare un oggetto inutile oppure un modo per rivolgersi, in modo dispregiativo, ad una persona considerata ingenua oppure sciocca.

L’ultimo posto e significato della canzone di Sanremo 2023

Lo scorso anno Tananai ha partecipato a Sanremo 2022 con la canzone “Sesso occasionale” dove ha conquistato l’ultimo posto che lo ha fatto diventare virale per la sua reazione positiva consacrando il suo successo.

A distanza di un anno gareggia al Festival di Sanremo 2023 con Tango, una ballata travolgente scritta con Paolo Antonacci, figlio di Biagio.

La nuova canzone è una ballata, dal crescendo travolgente, piena di curiose immagini urbane: “Amore tra le palazzine a fuoco la tua voce riconosco”, ma anche “Davanti a te in ginocchio sotto la scritta al neon di un sexy shop”. Una citazione in particolare (“Eravamo da te, abbiamo messo i Police”) sembra quasi un omaggio a “Le cose che abbiamo in comune» di Daniele Silvestri.