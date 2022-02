Tananai, testo canzone “Sesso occasionale” a Sanremo 2022: il significato

Tananai è uno degli artisti di Sanremo Giovani pronto ad approdare al Festival di Sanremo 2022 con la canzone “Sesso occasionale”, direttamente nella categoria Big. C’è grande attesa per la sua esibizione che ruota attorno ad un brano dal titolo accattivante.

Tananai, canzone “Sesso occasionale” a Sanremo 2022: il significato

La canzone “Sesso occasionale” che Tananai si appresta a portare al Festival di Sanremo 2022, secondo Sorrisi.com è una canzone pop ironica, veloce e fresca, che racconta i tentativi di liberarsi da un’accusa di tradimento.

Tra gli autori c’è Paolo Antonacci, figlio di Biagio e nipote di Gianni Morandi.Il brano sembra quasi una sorta di Buscaglione dei giorni nostri.

Tananai sembra avere tutte le carte in regola per farci divertire in questo Sanremo 2022. Alla vigilia ha dichiarato:

Voglio vedere il pubblico dell’Ariston in piedi (ride). Per quanto riguarda il testo, invece, non è, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, un inno al sesso libero. Anzi, è un invito a mettere un po’ la testa a posto. È una canzone sull’amore.

Testo canzone “Sesso occasionale” di Tananai

