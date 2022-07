Tananai dopo Sanremo 2022 è diventato uno dei cantanti più apprezzati del panorama musicale italiano. In queste settimane poi, per merito del tormentone cantato con Fedez e Mara Sattei dal titolo “La Dolce vita”, si esibisce in numerosi show dal vivo, compreso Battiti Live.

Tananai, perché si chiama così e il passato doloroso: “Ero obeso!”

Proprio durante Battiti Live a Gallipoli, Tananai è caduto facendosi male alla caviglia: “Mi sono spaccato la caviglia adesso, son caduto… mi son preso una distorsione”, ha detto il cantautore dopo la sua esibizione.

A sostenerlo è intervenuto il conduttore dello show Alan Palmieri: “Adesso? Attento che poi devi fare un’altra performance”. “Eh… la faccio su un piede”, ha concluso scherzosamente l’artista.

Tananai, all’anagrafe Alberto Cotta Ramusino, si è raccontato recentemente in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera svelando il perché del suo nome d’arte, omaggio a nonno Pino morto quando aveva appena 7 anni:

Mi chiamava così, perché non ero un tranquillo, facevo sempre suonare i bicchieri con le forchette. Il nome d’arte è un omaggio all’unico in famiglia che non sono riuscito a stressare con la mia musica.

Nella sua vita anche alcune difficoltà:

È stata una vita di periferia tranquilla, senza problemi. Al massimo qualche battuta tipo “ciccione” e qualche spintone quando ero un ragazzino obeso. Non direi bullismo, anzi, nulla in confronto ai tweet di Sanremo. In seconda media ero 1 metro e 50 e pesavo 82 chili. Adesso ne peso 76 e sono 1 e 82… Ho anche saltato qualche mese di scuola perché non volevo farmi vedere: ero in carrozzina per un problema a un ginocchio. Quell’estate ho iniziato a mangiare bene, sono arrivati gli ormoni che mi hanno fatto crescere in terza, quando ho iniziato a piacere alle ragazzine, pensavo mi prendessero in giro.