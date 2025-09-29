Tananai, l’ex fidanzata e il gesto che spiazza il web dopo la rottura

Gesto choc da parte dell’ex fidanzata di Tananai.

Tananai e Sara Marino si sono lasciati: il gesto dell’ex fidanzata fa discutere il web – FOTO

Negli ultimi tempi si è parlato sempre più spesso di un possibile legame tra Tananai e Camilla Boniardi, meglio conosciuta online come Camihawke (qui per saperne di più). I due sono stati notati più volte negli stessi luoghi, alimentando le voci su una frequentazione che va oltre la semplice amicizia.

Camilla ha recentemente confermato quanto si vociferava, dichiarando in un’intervista a Fanpage.it di aver iniziato a vedere il cantante milanese. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei social, accendendo l’interesse degli utenti.

Ma a far scoppiare davvero il caso nelle ultime ore è stata una Instagram story pubblicata da Sara Marino, ex compagna di Tananai. Nello scatto si vede uno dei primi dischi del cantautore gettato nella spazzatura. Un’immagine dal forte impatto simbolico, che ha fatto rapidamente il giro della rete.

La fine di una lunga storia, storia della loro relazione

La relazione tra Sara e Tananai è cominciata nel 2020, nel pieno della pandemia. I due sono rimasti insieme per circa cinque anni, attraversando insieme le prime fasi della carriera dell’artista, il successo ottenuto con Sanremo 2022 e la crescente popolarità che ha cambiato molte cose nella sua vita.

Durante questo periodo, Sara è stata al fianco di Alberto Cotta Ramusino, vero nome di Tananai, sostenendolo nel suo percorso artistico e condividendo momenti significativi sia sul piano personale che professionale. Una storia importante, che però sembra essere giunta al capolinea in modo tutt’altro che sereno.

Già a giugno alcuni segnali avevano lasciato intuire una rottura imminente: Sara aveva pubblicato contenuti in cui parlava della ricerca di una nuova casa, alimentando le speculazioni su una possibile separazione. Ora, la conferma sembra arrivata in maniera inequivocabile.

Il gesto che ha fatto discutere

L’immagine del vinile buttato via è stata interpretata da molti come un gesto di forte rottura. Alcuni fan hanno ipotizzato che la relazione sia finita proprio a causa della frequentazione di Tananai con Camihawke. Il post di Sara, però, ha diviso il pubblico: se da una parte c’è chi comprende la delusione, dall’altra molti hanno criticato il gesto definendolo poco elegante e immaturo.

I social, come sempre in questi casi, si sono divisi tra chi ha preso le parti della ex e chi invece ha difeso il cantante, ormai proiettato verso un nuovo capitolo della sua vita privata.