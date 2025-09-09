Tananai fidanzato con Camihawke? La reazione della sua ex

Negli ultimi giorni il gossip ha acceso i riflettori su Tananai e Camihawke, con voci insistenti che li vorrebbero fidanzati a tutti gli effetti (qui per i dettagli). L’indiscrezione ha preso piede dopo che Camihawke è stata avvistata al concerto di Tananai all’Ippodromo SNAI di San Siro, a Milano, e ha condiviso nelle sue storie Instagram alcuni momenti dell’evento, alimentando i sospetti di un legame sentimentale tra i due.

L’ex fidanzata lascia il segno, la reazione e il gesto social: “Aria di corna”

Ma c’è di più. L’ex di Tananai, Sara Marino, è recentemente salita alla ribalta per un gesto che ha riacceso il pettegolezzo: ha messo like a un post di VeryInutilPeople che metteva in luce il fatto che Tananai e Camihawke si trovassero nello stesso posto, dando così sostegno indiretto all’ipotesi che siano fidanzati. E non finisce qui: sempre il portale VeryInutilPeople riferisce che “da regia” viene fatto sapere che Sara avrebbe smesso di seguire Camihawke, scatenando commenti pungenti su X, tra cui un “Aria di corna?” .

sento odore di corna???? pic.twitter.com/ipfUeMBkgi — letteralmente alla frutta (@_allafrutta) September 8, 2025

Camihawke e Tananai: due cuori single che si sono trovati?

A marzo scorso, Camihawke è finita sotto i riflettori del gossip per la presunta rottura con Aimone Romizi, suo storico compagno. La relazione tra i due durava da ben nove anni, ma non è mai arrivata una conferma esplicita della fine del rapporto. Tuttavia, gli indizi lasciavano poco spazio ai dubbi. Poco dopo le prime voci, l’influencer è stata ospite nel programma di Alessandro Cattelan, dove ha parlato di un periodo delicato della sua vita. “Potrei stare meglio. Le cose sono andate in modo diverso da come le avevo programmate. Ci sono stati eventi sconvolgenti”, aveva detto. Alla domanda diretta sull’ex, aveva aggiunto: “È una nuova occasione per riscrivere la propria storia”.

Anche Tananai ha attraversato una fase simile. La sua storia con Sara Marino sembra essere giunta al capolinea, anche se nessuno dei due ha mai affrontato pubblicamente la rottura. A far intuire la separazione sono state alcune parole scritte da Sara su Instagram a giugno, dove parlava della necessità di cercare una nuova casa. Dettaglio che, per molti fan, è stato un chiaro segnale che qualcosa si fosse chiuso.