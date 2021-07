Proseguono le indiscrezioni con protagonisti i prossimi concorrenti di Tale e Quale Show, il programma di Rai1 condotto da Carlo Conti e in partenza da settembre.

Tra i concorrenti praticamente certi, così come ha anticipato Blogo, ci sono: Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando, Ciro Priello, Federica Nargi, Deborah Johnson e Alba Parietti.

A questi TV Blog aggiunge anche Francesca Alotta, cantante palermitana famosa per avere vinto Sanremo Giovani con Aleandro Baldi sulle note della mitica “Non amarmi”.

La cantante ha partecipato anche ad “Ora o mai più”. Tra gli altri volti attesi a Tale e Quale Show anche il primo vincitore storico di Amici (all’epoca Saranno Famosi): Dennis Fantina.

Dopo il talent di Maria De Filippi il cantante ha lavorato nel musical Grease e fatto molta radio oltre alla sua partecipazione a “Notti sul ghiaccio” con Milly Carlucci.

Per quanto riguarda gli altri concorrenti, si fa anche il nome di Biagio Izzo.

Per quel che riguarda la giuria, detto dell’uscita di Vincenzo Salemme per impegni cinematografici, al suo posto pare ormai ai dettagli la chiusura del contratto per Cristiano Malgioglio, che affiancherebbe Loretta Goggi e Giorgio Panariello che quindi resterebbe della partita. – anticipa sempre Blogo – Va detto però che il contratto di Malgioglio non è ancora chiuso.