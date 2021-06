Tale e Quale Show sta pensando di arruolare un concorrente di colore per “aggirare” il veto del blackface? Questa è l’indiscrezione di oggi lanciata dai colleghi di Blogo.

Stando a quanto risulta a TvBlog, tra i concorrenti delle nuove puntate del fortunato programma di Carlo Conti ci sarà una cantante di colore. Si tratterebbe di una mossa pensata anche per permettere di portare in scena imitazioni di artisti di colore, che altrimenti non potrebbero realizzarsi.

Dopo l’imitazione di Ghali e la pubblica denuncia del trapper, la Rai aveva preso una posizione precisa abbandonando la pratica del blackface dalle trasmissioni di intrattenimento del servizio televisivo pubblico.

Nel frattempo il cast di Tale e Quale Show sta per chiudersi ufficialmente in attesa del debutto il prossimo 17 settembre:

Intanto, l’annuncio ufficiale del cast di Tale e quale show, ancora in via di definizione, non sembra lontano. Nei giorni scorsi vi abbiamo fornito un po’ di nomi di papabili e oggi siamo in grado di confermare che, salvo colpi di scena, Federica Nargi e Melita Toniolo dovrebbero essere confermate.