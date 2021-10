Nell’ultima settimana si è discusso tanto sul preferito di Tale e Quale Show scelto dai social, al punto che sui social è stato chiesto a gran voce l’abolizione del “voto social” che andrebbe a scapito dei tanti concorrenti con poco seguito sulle varie piattaforme web. Una richiesta alla quale però la produzione del varietà di Carlo Conti non avrebbe ancora replicato.

Tale e Quale Show, preferito: Pierpaolo Pretelli guida la classifica

Questa sera, intanto, su Rai1 andrà in onda una nuova puntata di Tale e Quale Show, e tutti i concorrenti sono super concentrati in vista delle nuove imitazioni. Prima di scoprire quali saranno le esibizioni, vediamo qual è stato il preferito della settimana secondo uno dei maggiori sondaggi online.

Parliamo del sondaggio ospitato sul portale Reality House e che negli ultimi giorni ha raccolto i voti relativi al preferito della quinta puntata. Quali sono stati i risultati? In cima alla classifica troviamo ancora Pierpaolo Pretelli, che non si schioda dal podio, mentre lo segue l’amica ed ex gieffina Stefania Orlando ed a seguire Ciro Priello.

Le esibizioni della sesta puntata

In attesa della sesta puntata di Tale e Quale Show, intanto, andiamo alla scoperta delle esibizioni: Francesca Alotta onorerà il ricordo di Mia Martini, Deborah Johnson sarà Shirley Bassey, Federica Nargi imiterà Romina Power, Stefania Orlando si metterà nei panni di Cher, Alba Parietti sarà Amanda Lear, Dennis Fantina si immedesimerà in Riccardo Cocciante, i Gemelli di Guidonia saranno Il Volo, Biagio Izzo interpreterà Angelo Branduardi, Simone Montedoro se la vedrà con Julio Iglesias, Pierpaolo Pretelli si metterà nei panni di Cesare Cremonini e Ciro Priello farà rivivere il mito di Michael Jackson.

A proposito dei social, questi avranno molta importanza dal momento che il pubblico a casa potrà esprimere le proprie preferenze tramite gli account Facebook e Twitter: le tre esibizioni più acclamate da casa porteranno agli interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto.