Proseguono le indiscrezioni in merito ai provini della nuova edizione di Tale e Quale Show. Dopo le novità in merito agli ex concorrenti del Grande Fratello Vip (e non solo), i colleghi di Blogo rivelano altri nomi.

Tale e Quale Show, altri nomi provinati: anche un ex cantante di Amici

Oggi siamo in grado di aggiungere alcuni petali al fiore del gruppo di provinati per l’edizione 2021 di Tale e quale show. Partiamo da Stefano Masciarelli. Per il mondo delle sette note troviamo fra le celebrità che hanno sostenuto un provino per Tale e quale 2021 il cantante, proveniente dal grande bacino del talent show Amici di Maria De Filippi, Moreno. Tornando al mondo della comicità nostrana ha fatto un provino per lo show diretto e condotto da Carlo Conti anche il buon Peppe Quintale, mentre dal mondo dello sport arriva l’ex pugile napoletano Patrizio Oliva. Passiamo ora al mondo del cinema e della fiction con l’attore Alex Belli e chiudiamo questa infornata di provinati per Tale e quale show 2021 con la cantante Aba.

Naturalmente non tutti i provinati parteciperanno alla nuova edizione del programma in partenza da settembre su Rai1: voi per chi fate il tifo?