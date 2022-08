Ha partecipato a vari reality show, tra cui il GF Vip e presto la rivedremo protagonista di Tale e Quale Show. Lei è Valeria Marini e sul suo conto è intervenuto il giornalista Maurizio Costanzo sulle pagine del settimanale Nuovo, dove tiene la sua consueta rubrica. Cosa pensa il compagno di Maria De Filippi dell’ex diva del Bagaglino?

Maurizio Costanzo difende Valeria Marini, concorrente di Tale e Quale Show

Ormai è notizia certa: Valeria Marini farà parte del cast della prossima edizione di Tale e Quale Show. In merito Maurizio Costanzo fa fatto i complimenti al padrone di casa del programma di Rai1 asserendo:

Penso che Carlo Conti abbia fatto un buon acquisto scegliendola.

Costanzo ha preso le difese della Marini, nonostante qualcuno abbia sottolineato la sua presenza in passato in diversi reality show, tra cui il GF Vip e l’Isola dei Famosi in Spagna, ma anche Temptation Island nella versione Vip. Una lettrice di Nuovo, infatti, ha commentato: “scusi per la cattiveria ma, finalmente nel programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti, lei farà vedere se è anche capace di fare qualcosa?”. Il giornalista in merito ha replicato:

Avrà fatto pure tanti reality show ma è una donna di spettacolo che durante la sua carriera ha collezionato lavori di ogni genere.

Maurizio Costanzo ha quindi ricordato anche i ruoli della soubrette al cinema e in teatro, aggiungendo:

Parliamo di un personaggio poliedrico, capace di stare con disinvoltura sul palcoscenico.

Il giornalista ha anche sottolineato come a Tale e Quale Show la Marini avrà modo di sfoggiare diverse doti richieste dallo stesso programma ed in conclusione ha aggiunto: