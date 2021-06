Tale e Quale Show: nel cast anche una velina, un comico famoso e una ex di Non è la Rai? Nomi bomba

Tale e Quale Show prosegue incessantemente a provinare volti famosi del mondo dello spettacolo. In attesa di scoprire chi la spunterà tra Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando e Guenda Goria, il settimanale Nuovo TV sgancia altri croccantissimi nomi.

Tale e Quale Show, ecco gli altri potenziali nomi del cast

Si fanno diversi nomi per la prossima edizione di Tale e quale show. Sul palco di Rai1 potrebbe arrivare Shaila Gatta, la velina mora di Striscia la notizia che ha da poco annunciato l’addio al TG satirico di Antonio Ricci nel quale ha ottenuto il record di “velina più longeva”, insieme alla collega Mikaela Neaze Silva.

Assieme a lei potremmo trovare l’attore Federico Russo, volto di Mimmo dei Cesaroni, ma anche Roberta Morise, ex professoressa de L’eredità ed ex fidanzata di Carlo Conti, con il quale ha già lavorato a I migliori anni, uno dei programmi musicali di maggior successo di della rete ammiraglia di Casa Rai.

Ci riprova anche Pamela Petrarolo, ex ragazza di Non è la Rai, che l’anno scorso non ha superato i provini.

La vera sorpresa potrebbe essere Lillo (vero nome Pasquale Petrolo), il comico del duo Lillo & Greg, ma anche l’attrice Nadia Rinaldi, pronta a fare il provino: “Farei emergere il mio talento d’attrice”, dice tra le pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti.