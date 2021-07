Finalmente giungono i primi nomi ufficiali di Tale e Quale Show relativi alla prossima edizione in partenza da settembre 2021 su Rai1. A svelarli è stato direttamente il padrone di casa Carlo Conti che ha confermato tre dei nomi avanzati in queste ultime settimane.

Tale e Quale Show: i primi 3 nomi ufficiali

Dopo le numerose indiscrezioni, iniziano a svelarsi i primi concorrenti ufficiali dello show della prima rete Rai condotto da Carlo Conti. Nel corso di una chiacchierata per FQMagazine, proprio il padrone di casa di Tale e Quale Show si è voluto sbottonare rispetto al cast.

Nessuna grossa novità ma una ulteriore conferma rispetto alle voci ad oggi circolanti. Prenderanno certamente parte alla trasmissione Alba Parietti, Ciro Priello dei The Jackal e Stefania Orlando.

Proprio così: la conduttrice ed ex gieffina aveva preferito non sbilanciarsi oltre e non aveva mai confermato l’indiscrezione sul suo conto ammettendo di non aver fatto il provino, almeno quest’anno. Ed a confermare le sue parole è stato anche Carlo Conti:

Il cast non l’ho ufficializzato, lo farò nei prossimi giorni, però un paio di nomi ve li posso dare, visto che sono già ufficiali, come quello di Alba, come quello di Ciro e come quello di Stefania Orlando. Tra l’altro proprio Stefania aveva sempre fatto un provino e per un soffio non era mai riuscita a entrare nei dieci. Quest’anno invece ce l’ha fatta anche senza provino! Perché ci ricordavamo dei provini precedenti.

A questo punto non ci resta che attendere i prossimi nomi che andranno a completare la rosa dei partecipanti alla nuova attesissima edizione di Tale e Quale Show.