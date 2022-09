Tutto pronto per la dodicesima edizione di Tale e Quale Show: il varietà – prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy – prenderà il via oggi, venerdì 30 settembre per otto puntate condotte da Carlo Conti in prima serata su Rai 1. Scopriamo i nomi dei concorrenti, la giuria e il meccanismo della gara.

Tale e Quale Show, anticipazioni prima puntata: concorrenti

Gli Artisti che si esibiranno dallo Studio 5 saranno Elena Ballerini, Rosalinda Cannavò, Samira Lui, Valeria Marini, Alessandra Mussolini, Valentina Persia; Andrea Dianetti, Claudio Lauretta, Gilles Rocca, Antonino e Francesco Paolantoni che avrà, per l’occasione, un personal coach d’eccezione: Gabriele Cirilli, l’attore di casa a “Tale e Quale Show”.

Tutti canteranno dal vivo, su basi e arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli.

La giuria

Confermata la super giuria dell’anno scorso, composta dalla “regina” del piccolo schermo Loretta Goggi, da Giorgio Panariello e da Cristiano Malgioglio, ma come nel 2021, anche quest’anno ci sarà un quarto giudice – imitatore, diverso in ogni puntata.

Anche gli Artisti avranno la possibilità di partecipare alle votazioni finali dando la propria preferenza al collega che vorranno premiare (senza dimenticare la possibilità di ‘auto-votarsi’).

I telespettatori potranno esprimere le proprie preferenze tramite gli account Facebook e Twitter: le tre esibizioni più ‘acclamate’ da casa porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto.

Meccanismo del gioco e tutor

Al termine di ciascuna puntata il punteggio complessivo più alto decreterà il vincitore di puntata; la classifica generale, data dalla somma dei voti di ogni puntata, porterà all’elezione del “Campione di Tale e Quale Show 12”.

L’ultima puntata, invece, sarà dedicata all’ormai tradizionale “Torneo”: una serata speciale con i migliori Artisti di questa e della passata edizione del programma; in palio il titolo di ‘Campione di Tale e Quale Show 2022’.

I protagonisti, nell’arco del loro percorso, saranno seguiti dai tutor: i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la ‘factor coach” Emanuela Aureli.