Tale e Quale Show 2022 prenderà il via dalla fine del prossimo settembre e proprio ieri è stato ufficializzato il cast della nuova edizione. Dopo aver visto le reazioni a caldo delle protagoniste femminili, scopriamo subito come hanno reagito gli uomini scelti da Carlo Conti per cimentarsi in questa nuova avventura. Sui social in queste ore, sono giunti i loro commenti: scopriamoli a seguire!

Tale e Quale Show 2022, concorrenti uomini: le loro reazioni a caldo

Sul piano dei concorrenti uomini, Antonino Spadacchino ha postato una serie di Instagram Stories commentando: “Vi ringrazio per l’affetto che mi sta arrivando dopo la notizia di Tale e Quale 2022. Io sono veramente contento. Quale mese fa qualcuno mi ha ricordato che bisogna fare cose pazze per creare dei ricordi fortissimi che restano per sempre. Ed io non vedo l’ora di mettermi alla prova e divertirmi soprattutto a Tale e Quale 2022. Ne vedremo delle belle. Grazie ancora a tutti”.

Grande felicità per Gilles Rocca che nelle sue Instagram Stories ha condiviso una serie di articoli che anticipano la sua presenza tra i concorrenti dello show di Rai1 aggiungendo: “Finalmente posso svelarvi che da settembre sarò uno dei nuovi concorrenti della prossima edizione di Tale e Quale Show. Voglio ringraziare tutti gli autori, la Rai che mi ha scelto un’altra volta per una bellissima trasmissione e soprattutto Carlo Conti che seguo da sempre. Ho seguito Tale e Quale, ammirato tutte le imitazioni dei vari concorrenti che ci sono stati negli anni. Mi hanno stupito alcuni e spero di riuscire a stupirvi anche io. Sono molto felice e molto agitato come tutte le cose che faccio prima di iniziare le prove. Ho tanti pensieri e la speranza di riuscire a far bene”.

Claudio Lauretta si è svegliato ieri con questa bella notizia, postandola prontamente sul suo profilo Instagram, condividendo poi i vari articoli nelle Stories.

Andrea Dianetti dal mare del Salento ha espresso tutta la sua emozione e l’ansia in vista della sua nuova esperienza: “Ho la paura di deludervi, di deludere le aspettative, mi escono tutti i dolori del mondo… però sono felicissimo e spero di far valere le aspettative di chi ha creduto in me. La cosa bella è che noi ci togliamo delle soddisfazioni. Non vedo l’oro! Ho terrore ma spesso sproni anche chi è alla ricerca di un obiettivo. Ci si può riuscire un pezzettino alla volta!”.

Infine, Francesco Paolantoni ha condiviso la notizia sui suoi social, mentre Gabriele Cirilli, che lo affiancherà, ha aggiunto nel post social: “Contentissimo di farvi compagnia dal 30 settembre in prima serata su Rai1 nel programma Tale e Quale Show dello straordinario Carlo Conti. Quest’anno sarò presente nei panni di un coach speciale insieme al mio amico Francesco Paolantoni. SEGUITEMI…”.