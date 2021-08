Tale e Quale Show 2021, anticipazioni: quarto giurato, spuntano due nomi

Il prossimo venerdì 17 settembre prenderà il via su Rai1 la nuova edizione di Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti. In attesa di vedere i nuovi concorrenti alle prese con le performance musicali, spuntano nuove anticipazioni rispetto al quarto giurato che sarà chiamato a commentare e giudicare le esibizioni dei partecipanti.

Tale e Quale Show, chi sarà il quarto giurato?

La vera novità di Tale e Quale Show 2021, dunque, sarà rappresentata proprio dalla giuria in parte rinnovata. Ovviamente non mancherà Loretta Goggi, affiancata da Giorgio Panariello e la new entry Cristiano Malgioglio. Eppure lo stesso padrone di casa, Carlo Conti, durante la presentazione del cast della nuova edizione ha accennato anche ad un quarto giurato.

A svelare dettagli e soprattutto avanzare alcuni possibili nomi è il portale TvBlog.it, che in merito scrive:

Sarà un quarto giurato molto particolare e piuttosto speciale. Nella realtà sarà una celebrità, anche piuttosto irraggiungibile interpretata da un imitatore. Fra i nomi che circolano per questo ruolo c’è quello di Ubaldo Pantani, che già si è misurato proprio in questa cosa durante Affari tuoi viva gli sposi, la versione “matrimoniale” del celebre game show prodotto da Endemol Shine Italy, quando imitava un personaggio fra i pacchisti della trasmissione. Altro nome che sarebbe in trattativa è quello di Francesca Manzini che per altro ha già partecipato a Tale e quale show nel 2020.

Scopriremo solo nei prossimi giorni quale nome avrà avuto la meglio nel ruolo di quarto giurato dell’edizione di Tale e Quale Show prossima alla partenza.