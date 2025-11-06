Svelato quanto vengono pagati i cantanti per andare a Sanremo

A Sanremo 2026 aumentano i soldi per i cantanti in gara.

Svelato quanto vengono pagati i cantanti per andare a Sanremo, e quest’anno di più

I discografici ce l’hanno fatta: dopo settimane di trattative, hanno ottenuto un aumento dei rimborsi destinati ai cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo 2026.

Come riporta DavideMaggio.it, la cifra riconosciuta finora — circa 63mila euro — era ritenuta insufficiente per coprire le spese di viaggio, vitto e alloggio nella cittadina ligure durante l’intera durata della manifestazione. Dopo le proteste, l’organizzazione ha deciso di concedere un incremento del 20%, portando così il rimborso complessivo a 75mila euro per ciascun artista.

Il nodo principale riguardava le partecipazioni obbligatorie a Domenica In dal Teatro Ariston e alla finale di Sanremo Giovani a dicembre, durante la quale gli artisti presentano i brani che porteranno poi sul palco del Festival.

L’accordo finale ha previsto anche compensi extra per queste presenze, oltre a un’integrazione specifica per la serata delle cover: 4.000 euro per l’ospite italiano e 8.000 euro nel caso di ospite straniero o di gruppo musicale.

Per le band, inoltre, resta valido un supplemento di 3.000 euro per ogni componente aggiuntivo.

Diversa la situazione per le Nuove Proposte, che continueranno a percepire un rimborso di 25.000 euro, con la stessa maggiorazione di 3.000 euro per ogni membro nel caso di gruppi.

Con questo accordo, la “guerra dei rimborsi” si chiude con una vittoria per i discografici, che ottengono un trattamento economico più in linea con i costi reali del Festival e con l’importanza della manifestazione.