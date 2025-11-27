Svelati i nomi di chi ha chiesto le lastre a Fialdini a Ballando

Nel dietro le quinte di Ballando con le Stelle il clima sarebbe diventato molto teso, come emerso nell’ultima puntata di Ballando Segreto, Francesca Fialdini ha raccontato che una concorrente avrebbe messo in dubbio il suo infortunio e che, per questo, avrebbe incaricato un altro concorrente di chiederle prove mediche che confermassero la frattura alle costole.

Secondo quanto riferito dalla conduttrice, la concorrente in questione sospetterebbe che il suo stop non sia dovuto a un reale problema fisico, ma a una strategia per tornare in gara tramite il ripescaggio, un po’ come accaduto in passato con Luisella Costamagna. Durante il suo racconto, Fialdini ha spiegato con amarezza di essersi sentita chiedere di “tirare fuori le carte” per dimostrare l’incidente che le impedisce attualmente di proseguire la competizione.

I nomi di Fanpage

Fanpage, citando proprie fonti, ha sostenuto che la concorrente che non avrebbe creduto alla versione di Fialdini sarebbe Martina Colombari, mentre l’uomo inviato a chiedere le lastre sarebbe stato Fabio Fognini. Anche in questo caso si tratta di quanto riportato dalla testata, non di dichiarazioni dirette dei protagonisti. Fialdini ha commentato così l’episodio: “Arrivare a chiedermi le lastre l’ho trovato personalmente cheap. Se siete così ossessionati per una coppa vuol dire che state perdendo di vista tutto il resto“.

Durante la puntata, Fialdini ha spiegato nel dettaglio: “Hanno dubitato delle costole rotte dicendo che non poteva essere vero, ma noi andavamo bene, non importava scomodare la salute. Ma nella testa dei più fantasiosi mi sto facendo un mese di vacanza così posso allenarmi bene e tornare più forte. Mi hanno chiesto le lastre. Mi hanno detto ‘voglio vedere le lastre’, qualcuno si è fatto promotore di qualcun altro, che è un mandante. L’esecutore non credeva al mio infortunio. Abbiamo un personaggio genuino che non si rende conto di avere un’arma in mano e quando spara lo fa con allegria rivendicando di avere avuto il coraggio di farlo perché altri non lo avrebbero mai avuto, invece lui sì! Insomma, è un killer ingenuo che fa tenerezza. Arrivare a chiedermi le lastre l’ho trovato personalmente cheap. Se siete così ossessionati per una coppa vuol dire che state perdendo di vista tutto il resto“.