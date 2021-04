Svelate le ultime parole del Principe Filippo al figlio Carlo prima di morire

Il principe Filippo e il principe Carlo hanno condiviso un capezzale cuore a cuore durante gli ultimi momenti di vita del marito della Regina Elisabetta. Il biografo reale Robert Jobson, proprio in queste ore, ha svelato cosa avrebbe chiesto il padre al figlio negli ultimi istanti prima di morire.

Ecco cosa avrebbe detto il Principe Filippo al figlio Carlo prima di morire

Secondo il biografo reale Robert Jobson, il principe Carlo e il suo “caro papà”, il principe Filippo, avrebbero condiviso un capezzale cuore a cuore parlando della Regina.

Nel suo libro, Prince Philip’s Century: The Extraordinary Life of the Duke of Edinburgh, Robert rivela che il principe Carlo e suo padre avrebbero avuto uno straordinario momento padre-figlio durante il ricovero in ospedale, dove il Duca rimase per 28 giorni prima della sua morte.

Robert dice che il Duca di Edimburgo avrebbe consigliato al principe Carlo di prendersi cura della regina in caso di morte, nonché come il Principe di Galles – erede al trono nell’attuale linea di successione – avrebbe dovuto guidare la famiglia reale negli anni a venire.

Gli addetti ai lavori del palazzo dicono che questo tipo di conversazione onesta ha segnato un enorme cambiamento nella relazione tra il principe Carlo e il principe Filippo, poiché sono diventati “più vicini che mai” negli ultimi anni a seguito di frequenti scontri.

“Si sono ammorbiditi entrambi”, ha detto un insider al Daily Mail online:

Negli ultimi anni hanno accettato molto di più il punto di vista dell’altro. Si sono sempre amati – questo non è mai stato messo in discussione. – Ma c’era un rispetto più profondo e stava crescendo.

Un’altra fonte ha aggiunto:

Un padre e un figlio che si amavano e godevano di un rapporto di rispetto e affetto reciproci. Nell’ultimo anno di vita di Filippo, sono stati più vicini che mai.