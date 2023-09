Angelica Baraldi ha svelato un retroscena con protagonista Vasco Rossi e la sua mamma. Nella Casa del Grande Fratello, durante una conversazione con Marina Fiordaliso, Heidi Baci, e altri concorrenti, l’inquilina ha fatto una rivelazione sorprendente.

Angelica ha svelato che sua madre, Susanna, è stata corteggiata da un famoso cantautore: nientemeno che Vasco Rossi. Questo amato artista, secondo la concorrente del Grande Fratello, ha persino dedicato una canzone proprio dal titolo “Susanna,” che è inclusa nell’album “Colpa d’Alfredo” che data 1980.

“Vasco s’innamorò di mia mamma. Uscirono per un po’ di tempo. Però lei aveva 16 anni e lui 26. Era un po’ tanta la differenza d’età e lei si vergognava tantissimo quando lui andava a prenderla a scuola”, ha raccontato Angelica.

Poi ha aggiunto:

Era bellissimo da ragazzo. Sì, con quegli occhi color ghiaccio…pazzesco, mi ha fatto vedere delle foto. Vasco poi l’ha fatta salire in macchina sostenendo di doverle far sentire una cosa. E mette su la cassetta con la canzone ‘Susanna’. Sì, l’aveva scritta per lei.