Supervivientes 2021 su Mediaset? La versione spagnola dell’Isola con Valeria Marini come “tappabuchi”

Dopo l’Isola dei Famosi dobbiamo prepararci a Supervivientes 2021? Questa l’indiscrezione delle ultime ore che lascerebbe intendere l’arrivo della versione spagnola del reality ambientato in Honduras su Mediaset. A lanciare il gossip è stato l’esperto Santo Pirrotta, come sempre informatissimo su notizie televisive e non solo.

Supervivientes 2021 su Mediaset? L’indiscrezione

Supervivientes quest’anno ha avuto, tra gli altri, una protagonista davvero stellare: la nostrana Valeria Marini. Proprio la showgirl ha regalato più di un momento indimenticabile. Adesso arriva da Santo Pirrotta la notizia che potrebbe fare felici molti fan dei reality.

A Ogni Mattina, il programma condotto da Adriana Volpe, l’esperto di gossip avrebbe lanciato la notizia, come emerso da alcuni tweet di queste ore:

Secondo Santo Pirrotta, Mediaset starebbe ridoppiando in italiano tutta Supervivientes 2021 per trasmetterla come tappabuchi nel palinsesto televisivo di Canale 5.

Sul presunto periodo di messa in onda tuttavia non sono stati svelati ulteriori dettagli. Oltre a Valeria Marini l’edizione spagnola dell’Isola vede anche la presenza di Gianmarco Onestini, fratello di Luca e ormai diventato una vera e propria star in Spagna.

MA IN CHE SENSO MEDIASET MANDERÀ IN ONDA IN ITALIA L’EDIZIONE DI SUPERVIVIENTES TRADOTTA IN ITALIANO? PIERSILVIO BERLUSCONI TI AMOOO pic.twitter.com/wrVhJhdAul — 🌬🍃riccardo (@sparklingsoull) May 31, 2021