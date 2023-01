Conto alla rovescia in vista di Sanremo 2023. Giorgio dopo giorno cresce sempre di più l’ansia in vista dell’esordio della 73esima edizione del Festival della canzone italiana. Dopo gli spoiler sui duetti, ne arriva uno grandioso anche sul superospite internazionale.

Superospite internazionale a Sanremo 2023: chi è?

A rivelarlo è stato Fiorello nella puntata di oggi, 26 gennaio, di Viva Rai2: “Ci sarà un’artista internazionale, donna, di origini italiane. E non è Lady Gaga”. Di chi si tratta? Una cosa è certa: non sarà Lady Germanotta.

Ovviamente il toto-nome è già iniziato e vede in ogni caso clamorose star della musica internazionale, da Madonna, passando per Ariana Grande, fino ad Alicia Keys e Carla Bruni. Chi potrebbe salire sul palcoscenico dell’Ariston?

Come anticipato da Fiorello, lo spoiler sarebbe dovuto essere svelato da Amadeus nella prossima puntata di Domenica In. Il padrone di casa e direttore artistico della kermesse svelerà qualche indizio in più sul nome del superospite internazionale di Sanremo 2023?