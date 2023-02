Non solo i Black Eyed Peas tra i super ospiti internazionali al Festival di Sanremo 2023. Amadeus è intervenuto anche questa sera, nell’edizione delle ore 20.00 del Tg1, per fare un nuovo annuncio eclatante.

A pochissimi giorni dall’esordio della 73esima edizione del Festival di Sanremo 2023, Amadeus ha annunciato i super ospiti internazionali che animeranno la finale di sabato 11 febbraio, durante la quale conosceremo il vincitore della kermesse: i Depeche Mode.

In collegamento con il Tg1, il conduttore e direttore artistico ha commentato:

Amici del Tg1, sono molto felice ed anche emozionato nel darvi questa notizia perchè io sono un grande fan del gruppo che sto per annunciare. Non avrei mai pensato di poterli conoscere personalmente dopo averli annunciati in radio per tanti anni e finalmente saranno sul palco dell’Ariston.

Nella serata finale, quindi sabato sera 11 febbraio ci saranno i mitici Depeche Mode!