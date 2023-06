La 38esima puntata di Domenica In si è aperta con un pensiero da parte di Mara Venier a Giulia Tramontano ed al suo bambino Thiago che portava in grembo da 7 mesi. La 29enne è stata uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello, il 30enne attualmente in carcere.

Mara Venier, le parole alla mamma di Impagnatiello e le scuse

Mara Venier ha esordito ricordando proprio la giovane vittima e dedicando un messaggio alla sua famiglia, nel corso della nuova puntata di Domenica In:

Giulia è stata uccisa, è una storia che abbiamo seguito tutti quanti noi, una storia agghiacciante che ci ha colpito in una maniera impressionante […] Io voglio rivolgere un pensiero a Giulia, al suo bambino, vorrei mandare un abbraccio da parte di tutti noi di Domenica In alla famiglia di Giulia, al papà, alla mamma, alla sorella, al fratello, a quel papà e la mamma che non potranno essere i nonni di Thiago.

La donna ha rivolto un messaggio anche alla mamma di Alessandro Impagnatiello, il killer reo confesso:

Vorrei anche mandare un abbraccio alla mamma di Alessandro, l’assassino. Signora, lei ha fatto un’intervista dove dice ‘perdonatemi, vi prego di perdonarmi perchè mio figlio è un mostro. Sì signora, suo figlio è un mostro.

La conduttrice, anche questa volta non ha usato molti giri di parole ed ha detto quello che di fatto è un pensiero comune. Tuttavia, le modalità ed i toni hanno portato a scatenare subito i social che hanno rumoreggiato ritenendo superflua, irrispettosa e fuori luogo la sua considerazione, forse fin troppo diretta. Ecco perché poco dopo Mara è tornata sulla questione scusandosi:

Non volevo assolutamente essere critica nei confronti della famiglia di Alessandro. Io ho visto un’intervista drammatica della signora Sabrina a Vita in diretta, credo che il dolore della madre sia enorme. Per questo quando ho detto ‘sì signora, purtroppo suo figlio è… lo diciamo tutti, un mostro, non volevo assolutamente… se ho sbagliato chiedo scusa. Io sono vicina sia alla famiglia di Giulia Tramontano che alla sua. Signora, lei è una vittima e posso immaginare quale sia la sua sofferenza in questo momento.