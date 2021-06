Summertime 3 ci sarà? La seconda stagione passata in “sordina” tranne per un dettaglio – VIDEO

Lo scorso 3 giugno su Netflix Italia è arrivata la seconda stagione di Summertime, la serie con protagonista Ludovico Tersigni ad un passo dalla conduzione di X Factor: ci sarà la terza stagione?

Summertime 3 ci sarà? Tutto quello che sappiamo

Ci sarà una terza stagione di Summertime? A quanto pare la serie di Netflix Italia è stata confermata. La notizia è stata ufficializzata dal cast della serie durante il debutto della seconda.

Quando esce Summertime 3? Esattamente come per le precedenti due stagioni, la terza potrebbe debuttare la prossima estate 2022.

Le precedenti stagioni, infatti, sono state girate tra i mesi di giugno e ottobre e, proprio per questo motivo, il set potrebbe aprirsi a breve.

Ricordiamo che Ludovico Tersigni, fino a dicembre sarà impegnato con la nuova edizione di X Factor che lo vede interagire con il pubblico nel ruolo di conduttore: si sposteranno le riprese oppure ci saranno dei cambiamenti? Attendiamo notizie ufficiali.

Nel frattempo, proprio in queste ore, una scena di Summertime 2 è diventata virale scatenando l’ilarità della rete per via della recitazione molto “elementare” del protagonista maschile.

Ecco il VIDEO incriminato, giudicate voi.