Nikita Pelizon ha svelato di aver pensato al suicidio dopo aver conosciuto la depressione. Le confidenze della concorrente del Grande Fratello Vip sono un vero pugno nello stomaco e fanno riflettere.

“Dopo tanti anni di down ho cercato di avere sempre il sorriso. Poi, quando qualcuno mi aggredisce, questo sorriso diventa ancora più automatico perché diventa nervosismo”.

Nikita Pelizon, durante lo scontro con Cristina Quaranta della scorsa diretta in prime time, ha rivelato un momento buio della sua vita, anticipando un argomento che verrà approfondito a breve.

Alfonso Signorini ha chiesto cosa sia successo durante il periodo di down e la concorrente ha spiegato le motivazioni della sua sofferenza: “Inizia per d e ha due s dentro, ne abbiamo parlato spesso in queste puntate. Spesso pensavo al suicidio”.

Il primo racconto a Wilma e Patrizia

Quando avevo 16 anni stavo facendo un gesto… Pensavo di poter decidere io quando andarmene e volevo andarmene, avevo preparato tutto ma sono stata fermata in tempo. Ieri c’era la luna con delle nuvole rosa e ogni volta penso che queste cose non avrei potuto vederle, questa è la vita e quando le guardo penso che lo fa anche chi non c’è più.