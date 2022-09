Manuel Vallicella si è suicidato sconvolgendo i social. Numerosi volti di Uomini e Donne hanno condiviso online il loro dispiacere. Il dating show, oltre al saluto su Instagram, ha dedicato la parte finale dell’ultima puntata all’ex tronista, mandando in onda alcuni attimi della sua clip di presentazione quando aveva accettato il trono.

In queste ore, anche un amico, contattato da FanPage, ha confermato il suicidio dell’ex tronista parlando di alcuni rapporti assenti con i suoi fratelli.

“Se Manuel era da solo? Sì, lo era. So che non era nemmeno in buoni rapporti con i fratelli. Manuel ha avuto una vita travagliata”, ha commentato Enrico Ciriaci.

Proprio per questo motivo, Cristian Vallicella, fratello di Manuel, è intervenuto online smentendo seccamente queste parole:

Vi ringrazio dei molteplici messaggi che sto ricevendo di supporto. Solo una cosa: non ascoltate pseudo interviste o altre persone che dicono puttan*te proprio per rispetto, almeno… Non voglio perdere tempo a spiegare cose false da persone estranee.

Proprio per rispetto, per favore. Se non sapete… Fate con mio fratello, parlate di meno! Perché con me, mia sorella, etc… il rapporto ce l’aveva eccome!