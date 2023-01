Antonella Fiordelisi si ritrova con un vistoso succhiotto che le è stato fatto da Edoardo Donnamaria. Un segno che avrebbe un significato ben preciso ma che soprattutto avrebbe a che fare con il Vippone ancora assente in questo momento: Antonino Spinalbese.

Antonella Fiordelisi ed il succhiotto di Donnamaria

Soddisfatta del segno che le ha lasciato Donnamaria, l’influencer si è ritrovata a raccontare in cucina il motivo:

Mi ha praticamente morso il collo apposta perché devo fare la foto lì e vuole che ci sia un suo segno.

Sia Dana che Daniele hanno reagito con grande stupore alla spiegazione di Antonella, ma è Wilma ad aver riassunto alla perfezione il suo (e mio) punto di vista:

Allora, ti posso dire una cosa? Che se si vede quel segno è di una volgarità e di una bruttura ignobile.

EdoD ha fatto un succhiotto ad Antonella perché doveva fare la foto col cartonato di Antonino e voleva che ci fosse un suo segno……pic.twitter.com/Y0QnQpdGAg — Paola. (@Iperborea_) January 5, 2023

Ma la Fiordelisi con chi avrebbe dovuto fare la foto? Ovviamente con Antonino, o meglio, con il suo cartonato, dal momento che il Vippone è ancora in ospedale.

Le inquiline della Casa hanno giocato nel mettersi in posa in vista del famoso calendario 2023 del GF Vip che tanto ha fatto discutere di recente per via di alcune esternazioni di Dana.