Daniele Dal Moro è tornato sui social a pieno regime. Per questo motivo, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha anche deciso di fare una room su Twitter dove ha parlato pure di Oriana Marzoli svelando le sue emozioni a caldo.

In attesa di vederlo fare una presunta sorpresa ad Oriana nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda domani sera, Daniele ha fatto una room con i fan di Twitter, per aggiornarli sugli ultimi sviluppi:

Non pensavo che Oriana mi avesse scritto una lettera. Lo spagnolo? Un po’ lo capisco a forza di stare sempre con lei che lo parlava. Bebè quando prenderà in mano sta roba della room diventerà scema.

Oriana è una bambina, non fa male a nessuno… lei batte i piedi, fa rumore non fa altro. Lei urla per gli aerei, ha 31 anni ma è come se ne avesse 6. Lei è fatta così si diverte a essere così, a me viene più difficile. E’ una tatina… mi sembra di tornare indietro di 10 anni. Bebè fa tenerezza, alla fine non puoi volerle male e quindi ti passa tutto.

Che profumo avevo in casa? Ne avevo tre, uno era quello che piaceva a Bebè… Comunque io lo percepivo in casa che eravate in tanti a sostenermi.