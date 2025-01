Striscia la Notizia si ferma, perché? Cosa c’è dietro il cambio di programmazione

Striscia La Notizia, il celebre tg satirico di Canale 5, si ferma per tre serate consecutive, precisamente il 2, 3 e 6 gennaio. La decisione, legata alla copertura esclusiva delle semifinali e della finale di Supercoppa Italiana trasmesse in diretta da Riyadh, ha stupito molti spettatori.

Supercoppa Italiana ferma Striscia la Notizia

Le partite Inter-Atalanta e Milan-Juventus, programmate per le 19.30, hanno costretto a un’anticipazione del TG5 e all’eliminazione dello spazio riservato a Striscia la Notizia.

Questo adattamento dei palinsesti, pur giustificato dall’evento sportivo, lascia spazio a interrogativi. Non è la prima volta che la Supercoppa incide sulla programmazione di Canale 5, ma in passato Striscia era riuscita a mantenere una presenza, anche se in versione ridotta. Lo scorso anno, il tg satirico ha trasmesso puntate speciali di circa 15 minuti durante le serate delle partite, mantenendo vivo il contatto con il pubblico.

Pier Silvio Berlusconi: “Un momento faticoso per Striscia”

A pesare su questa pausa sembra essere anche il momento delicato vissuto dal programma. Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, ha recentemente dichiarato:

Dopo 37 anni è normale che ci siano difficoltà. Stiamo valutando alternative, con possibili nuovi prodotti o un’alternanza, come già avviene nel preserale.

Un’ammissione che solleva dubbi sul futuro di Striscia e apre scenari di cambiamento nella fascia dell’access prime time di Canale 5.