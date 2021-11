Manila Nazzaro ha ricordato il terribile dolore di un anno fa dopo avere concretizzato l’aborto. Per questo motivo, l’ex Miss Italia si è lasciata andare alla commozione facendo volare un palloncino fuori dal GF Vip come gesto simbolico.

Manila si è lasciata andare alle lacrime raccontando a Patrizia Pellegrino dell’aborto, trovando molta comprensione nella nuova coinquilina del Grande Fratello Vip che ha vissuto un dolore simile con la morte prematura del figlio Riccardo.

Per ricordare la figlia, Manila ha deciso di far volare un palloncino fuori dalle mura della Casa più spiata d’Italia. “Sono un po’ giù, sono giornate un po’ così, di pensieri e ricorrenze, potevo essere madre”, aveva già affermato la Nazzaro alcuni giorni fa.

Anche Lorenzo Amoruso è intervenuto sui social commentando in maniera molto dolorosa:

Vi tolgo tutti i dubbi: oggi un anno fa esatto è arrivato il risultato finale degli esami che ci diceva che la bimba non aveva battito. La settimana prima avevamo avuto un riscontro non definitivo e quindi nutrivamo ancora pochissime speranze poiché alcuni valori erano ancora altissimi… non saprei come spiegarmi meglio, scusate la mia ignoranza in materia ma purtroppo non sono mai stato genitore e purtroppo devo vedere in faccia la realtà della vita che probabilmente non lo sarò mai. Scusate lo sfogo, buona serata!