Strategia segreta di Lorenzo e Shaila smascherata: Emanuele Fiori interviene, la dura replica

Nella puntata del 6 marzo del Grande Fratello, una rivelazione ha scosso sia i concorrenti che il pubblico. Una clip inedita ha mostrato Lorenzo Spolverato suggerire alla fidanzata Shaila Gatta di flirtare con Emanuele Fiori per creare dinamiche all’interno del reality. La reazione di Emanuele non si è fatta attendere, definendo la coppia “insicura e infantile”. Il conduttore Alfonso Signorini ha espresso il suo disappunto, affermando che Lorenzo e Shaila hanno “perso la faccia”.

La strategia segreta di Lorenzo e Shaila al Grande Fratello

Durante la puntata del 6 marzo, Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip risalente allo scorso gennaio, in cui Lorenzo proponeva a Shaila di “provare per una settimana con Lele” (Emanuele Fiori), con l’obiettivo di creare nuove dinamiche nel gioco. La proposta ha sollevato dubbi sull’autenticità del comportamento della coppia all’interno della Casa.

Di fronte alle immagini, Lorenzo ha cercato di giustificarsi affermando che si trattava di una battuta e che non ricordava esattamente l’episodio. Shaila, da parte sua, ha dichiarato di non ricordare la conversazione, attribuendola a un gioco di gelosia.

La dura reazione di Emanuele Fiori

Assente in studio per impegni lavorativi, Emanuele Fiori ha scelto di rispondere attraverso i social media. In un commento su Instagram, ha espresso il suo disappunto nei confronti di Lorenzo e Shaila:

Lorenzo, ti ringrazio per la ‘solidarietà maschile’ ma non ho bisogno di ricevere speranza da nessuno, tantomeno da due persone insicure ed infantili come voi, dato che vi piace così tanto ridere alle spalle degli altri.

Rivolgendosi direttamente a Shaila, ha aggiunto:

Stai tranquilla, la ship non l’avrei creata neanche se tu fossi stata l’unica concorrente della casa.

Emanuele ha concluso invitando la coppia a concentrarsi sulle proprie dinamiche, sottolineando di essere soddisfatto del proprio percorso.

Alfonso Signorini: “Avete perso la faccia”

La reazione del conduttore Alfonso Signorini è stata particolarmente severa. Dopo la messa in onda della clip, ha espresso il suo sconcerto:

Io sono senza parole, è facile dire che non vi ricordate, è l’unica risposta che potreste dare senza perdere la faccia, ma la faccia l’avete persa ormai.

Anche le opinioniste in studio hanno condiviso il disappunto. Cesara Buonamici ha commentato:

Spero solo che quella che abbiamo visto nel video sia una tua controfigura.

Beatrice Luzzi ha difeso Shaila, sostenendo che la sua espressione durante la conversazione mostrava disagio e che probabilmente in quel momento qualcosa si era rotto in lei.

Dopo la puntata, Lorenzo Spolverato ha mostrato segni di sconforto. In un momento di riflessione in giardino, si è lasciato andare alle lacrime, ammettendo di aver commesso degli errori e di aver “toccato il fondo”.

Shaila Gatta, invece, ha manifestato il suo disappunto per le parole ricevute durante la diretta, esprimendo rabbia e accuse velenose nei confronti di Alfonso Signorini.