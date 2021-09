La strategia delle principesse al GF Vip: “Soleil? Non metterti contro, fai l’amicona come Manila!” – VIDEO

Tempo di strategie nella Casa del Grande Fratello Vip. Clarissa e Jessica contro Soleil Sorge. Le principesse etiopi hanno deciso di scendere in campo e schierarsi esattamente dalla parte opposta (nonostante pochi giorni fa ne fossero piene alleate).

La strategia delle principesse contro Soleil al GF Vip

Secondo le due sorelle sarebbe opportuno non mettersi contro Soleil per una questione puramente strategica: “Fai come Manila che fa l’amicona, falla pure tu!”, si consigliano le due.

Le due principesse pensano anche che La Stasi sia odiata sui social (ed invece, al momento, è esattamente il contrario).

Spero che domani sera Signorini faccia vedere questi video alla diretta interessata (e lì sì che ci sarà da ridere…).

“Non metterti contro Soleil,è la più forte di noi nel gioco”

“No la odiano tutti”

“Ci butterà fuori”

“Fai come Manila che fa l’amicona,falla pure tu”

“A lei la odiano sui Social”

“Aspetta che cominci lei “

Adoro perché fanno le strategie,ma lo sanno che sono riprese?

#gfvip pic.twitter.com/MedcLmolxs — C. (@lookandlove) September 23, 2021

“Si è già visto chi è , con gianmaria” e clarissa d’accordo, ma lunedì era seduta al tavolo con soleil, difendendola a spada tratta .

Quanta falsità.. #GFvip pic.twitter.com/DdsQR0S7cZ — vogliadimorire (@tommy23134736) September 23, 2021