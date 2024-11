La strategia da “vittima” di Shaila e Lorenzo: cosa stanno facendo, Jessica li smaschera

La strategia di Shaila e Lorenzo al Grande Fratello è stata messa in discussione da Jessica Morlacchi, la quale ha rivelato le loro intenzioni. Sembra che la coppia abbia un piano preciso per il reality show, che però non è stato ben accolto dal pubblico.

L’atteggiamento di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato ha sollevato non poche polemiche da parte degli altri concorrenti e dei fan del Grande Fratello. Sin dal loro ritorno in Casa, i due si sono dichiarati esclusi dal gruppo, sottolineando questa percezione in più occasioni. Tuttavia, per alcuni spettatori e coinquilini, la coppia sta semplicemente scegliendo di autoescludersi dalle dinamiche comuni, forse nel tentativo di generare nuove situazioni per il reality.

Le dichiarazioni di Jessica su Lorenzo e Shaila

Tra coloro che hanno notato un comportamento ambivalente in Lorenzo e Shaila c’è Jessica, che ha confidato ad altri concorrenti la sua impressione sull’atteggiamento della coppia. “Pure sta cosa di non partecipare a un gioco che ha portato praticamente lui all’inizio, si sta isolando con Shaila”, ha affermato Jessica, riferendosi a una recente occasione in cui Lorenzo si è rifiutato di partecipare a un’attività comune.

I commenti sui social: vittimismo o strategia?

La situazione non è passata inosservata nemmeno sui social, dove molti utenti hanno commentato la decisione di Shaila e Lorenzo di mantenere le distanze dal resto del gruppo. Un’utente su X ha spiegato così il proprio punto di vista: “Quindi gli altri hanno chiamato Lorenzo e Shaila a giocare e loro hanno detto di no? Loro vogliono così tanto creare la dinamica tutti contro di loro ma in realtà sono loro che si escludono”. Questo commento riflette il pensiero di molti, convinti che la coppia stia adottando una strategia per apparire vittime della situazione.

quindi gli altri hanno chiamato lorenzo e shaila a giocare e loro hanno detto di no? loro vogliono così tanto creare la dinamica tutti contro di loro ma in realtà sono loro che si escludono #grandefratello — Fabiola (@Fabiola63445821) November 1, 2024



Altri utenti sono ancora più critici nei confronti dei due. Un’altra utente ha scritto: “Adesso devono cercare di creare un’altra dinamica e intenerire il pubblico… ma ormai si son giocati tutto… devono solo tornare a casa”.

Jessica: “Pure sta cosa di non partecipare ad un gioco che ha portato praticamente lui all’inizio, si sta isolando con Shaila” IL MESTIERANTE VUOLE FAR PASSARE IL MESSAGGIO CHE LI STANNO ISOLANDO MA JESSICA L’HA GIÀ SGAMATO #grandefratello — Chuck D (@_Chuck_D) November 1, 2024

Quale futuro per Shaila e Lorenzo nella Casa?

Se l’atteggiamento della coppia sia autentico o strategico resta un punto di dibattito. Tuttavia, l’impressione generale è che Shaila e Spolverato stiano giocando su una narrativa di esclusione per guadagnare visibilità, una mossa che potrebbe rivelarsi vincente o condurli alla totale esclusione dagli affetti del pubblico.