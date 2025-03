La strategia di Lorenzo al Grande Fratello, un video lo inchioda dopo le accuse di Mariavittoria

Le dinamiche all’interno del Grande Fratello sono sempre più infuocate e, questa volta, al centro delle polemiche troviamo Lorenzo Spolverato. Il modello milanese è stato accusato da Mariavittoria Minghetti di aver architettato una strategia per spingere la fidanzata Shaila Gatta a flirtare con Emanuele Fiori, scatenando così dinamiche di gioco ad hoc. La sua reazione è stata immediata e furiosa, ma un filmato circolato sui social potrebbe ribaltare la situazione.

Le accuse di Mariavittoria Minghetti: “Hai detto a Shaila di provarci con Lele”

Durante un confronto notturno, Mariavittoria ha lanciato pesanti accuse nei confronti di Lorenzo. Secondo la gieffina, il ragazzo avrebbe suggerito a Shaila di creare una dinamica con Emanuele Fiori, detto anche Lele, per ottenere maggiore visibilità nel reality.

“Tu sei un grande giocatore che ha usato situazioni per fare le clip. E la dinamica con Lele come la doveva creare Shaila? Dimmelo! Tu hai detto ‘perché non crei una dinamica con Lele?’” ha dichiarato la Minghetti davanti agli altri concorrenti.

La risposta di Lorenzo non si è fatta attendere:

E quando l’ho detto? Non so. Stai lanciando delle cose adesso, puoi farlo. Ma chi te l’ha detto? Adesso me lo dici! Se tu tiri fuori una cosa devi dire chi te l’ha detto. Stai cercando di mettermi in difficoltà. Non ci riesci, non c’è mai riuscito nessuno.

A rincarare la dose ci ha pensato Shaila Gatta, che ha preso le distanze dalla presunta strategia del fidanzato:

Ma cosa dici? Così metti in difficoltà anche me! Ma chi l’ha mai considerato Lele?! Io non ho mai fatto o detto nulla su di lui.

Il filmato che potrebbe confermare le accuse

Dopo il duro faccia a faccia tra i concorrenti, il caso ha preso una piega inaspettata quando sui social è apparso un filmato sospetto. Nel video, Lorenzo Spolverato sembra parlare con Shaila senza microfono, sussurrandole qualcosa che la spinge a reagire con una frase inequivocabile:

Hai detto una minch*ata.

L’audio è disturbato, ma l’atteggiamento della ragazza lascia presupporre che la conversazione riguardasse proprio il piano di flirt con Emanuele Fiori. Il video ha immediatamente scatenato il dibattito online, con il pubblico che si è diviso tra chi sostiene Lorenzo e chi lo accusa di aver tentato di manipolare il gioco.

Nel frattempo, il Grande Fratello prenderà una posizione su questa vicenda? Il pubblico aspetta risposte, mentre il video continua a fare il giro del web.