Secondo il Corriere della Sera, Ilary Blasi avrebbe in mente un “piano” ben preciso da mettere in atto dopo la separazione da Francesco Totti che tanto sta facendo chiacchierare gossip e stampa.

La strategia di Ilary Blasi e Totti dopo la separazione

Il piano di Ilary Blasi in soldoni sarebbe questo: comportarsi come se nulla fosse successo e niente dovesse ancora accadere. Come se non ci fosse di mezzo la separazione più chiacchierata d’Italia, quella da Francesco Totti, ancora ferma alle prime scartoffie.

In questo modo esordisce il Corriere che parla – per forza di cose – pur di Cristiano Iovino e Noemi Bocchi:

E come se la sua (presunta) storia con Cristiano Iovino, personal trainer di stanza a Roma ma più spesso a Milano, muscoloso, tatuato e conteso – che sarebbe la vera causa della crisi irrecuperabile con l’ex numero 10 della Roma, non Noemi Bocchi dai Parioli, arrivata dopo, a lenire la dolorosa delusione del Capitano – non fosse ormai uscita dall’ombra del mistero.

Anche Totti starebbe seguendo una sua strategia:

Probabilmente questo continuo reportage della conduttrice dell’Isola dei Famosi, questa sovraesposizione mediatica che tanto infastidisce il Capitano – lui invece stanziale a Sabaudia con i tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, in una classica villeggiatura italiana, ma muto e invisibile sui social – pare rientrare in una precisa strategia, forse studiata a tavolino con la sua agente Graziella Lopedota detta Il Generale.

Ilary Blasi, sempre secondo il quotidiano, avrebbe in mente una intervista:

Massimizzare la propria immagine di donna comunque bella, felice, realizzata e piena di vita, anche senza l’ingombrante ex intorno, per poi affrontare lo show down finale. Ovvero la prima intervista pubblica, già concordata con la cara amica Silvia Toffanin, davanti alle benevole telecamere di Verissimo. E soltanto dopo, presentarsi finalmente all’incontro con i rispettivi avvocati, Alessandro Simeone e Antonio Conte, a questo punto entrambi in vacanza all’estero, dopo aver atteso per giorni che «la signora Blasi» si rendesse reperibile e così non è stato.

La conferma di una “misteriosa” attrice: parla Dagospia

Ilary Blasi via dalla pazza folla. Dopo il soggiorno sul lago di Baires, la conduttrice continua a depistare tutti e per quanto riguarda il presunto flirt con Cristiano Iovino nessuna valida conferma anche se un’attrice rossa di capelli e amica di Melory, sorella della Blasi, avrebbe confermato questa amicizia speciale.